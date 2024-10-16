شاهد.. تفاصيل عملية أسدود البطولية في العمق الاسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

هيئة البث العبرية ذكرت أن الحاجز شهد اطلاق نار كثيف مما أجبر قوات الاحتلال للاستنفار السريع في المنطقة وإغلاقها بشكل كامل واستدعاء وحدات تعزيزية لملاحقة منفذي الهجوم.

حادثة اطلاق نار اخرى وقعت قرب قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل وفق المصدر نفسه مشيرا الى سقوط اصابتين دون توضيح تفاصيل اخرى.



الحادثتان جاءتا عقب مقتل شرطي إسرائيلي وأصابة اربعة آخرين بجروح خطرة ومتوسطة في أسدود جنوب الاراضي المحتلة في عملية جاءت بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين في عملية طعن وقعت في اربعة مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي.

عمليات بطولية مستمرة للمقاومة في العمق الاسرائيلي أجبرت قوات الاحتلال على دفع تعزيزات عسكرية للقدس المحتلة ونقاط التماس في الضفة الغربية وكذلك على الحدود الشرقية مع الأردن فيما كثفت من تواجد عناصرها في القدس والخليل بحجة الاعياد اليهودية.

وبمزاعم وحجج واهية للاعتداء على الشعب الفلسطيني افاد بيان لجيش الاحتلال بأن عملياته في شمال الضفة الغربية سوف تستمر بحجة أن هناك نية لدى الفلسطينيين باقتحام مستوطنات قريبة. فيما اشارت صحف عبرية الى نقل ناقلات جنود مدرعة إلى بعض المستوطنات في الضفة الغربية.

وخلال الاسبوع الفائت شهدت الضفة الغربية والقدس ثمانية وثلاثين عملا مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وجرح نحو ثلاثين اخرين وفق مركز معلومات فلسطين معطى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...