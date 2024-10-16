بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مواصفات صاروخ "قادر 2" الباليستي الجديد

العالم-لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان ان "قادر 2" هو صاروخ أرض - أرض باليستي نقطوي تم تطويره على أيدي مهندسي المقاومة الإسلامية اللبنانية.

ونوهت الى ان صاروخ "قادر 2" بمدى 250 كيلو متر، يحمل رأس حربي متفجر يزن 405 كيلو غرام، طوله 8.6 م، قطره 620 ملم.

و "قادر 2" يُستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 5 متر ويمتاز بقدرة تدميرية عالية.

وأوضحت المقاومة ان الصاروخ دخل الخدمة بتاريخ 14-10-2024م.

ومساء الاثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها أطلقت صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب مستخدمة صاروخ قادر 2، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

