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المقاومة اللبنانية: مدى صاروخ "قادر 2" 250 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا متفجرا يزن 405 كيلوغرامات وطوله 8.6 م وقطره 620 ملم

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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