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المقاومة اللبنانية: صاروخ "قادر 2" أرض أرض باليستي نقطوي تم تطويره على أيدي مهندسينا ويستهدف الاهداف الحيوية بدقة تصل الى 5 أمتار

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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