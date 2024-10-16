الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية: يتمتع صاروخ "قادر 2" الباليستي بقدرة تدميرية عالية وقد دخل الخدمة قبل يومين

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :