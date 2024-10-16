الإحتلال يرتكب 6 مجازر دموية مروّعة جديدة في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إن نحو 65 شهيدا واكثر من 140 اصابة وصلوا المشافي بسبب المجازر. لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى اكثر من 42400 شهيد وما يزيد عن 99 الف اصابة.

وسط هذا الوضع الانساني المتردي ونقص الموارد التي يعاني منها القطاع؛ أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الدمار في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية 'غير مسبوق'، محذرا من مجاعة هناك مع اقتراب فصل الشتاء، ومشددا على أن تدمير الأونروا 'أصبح من أهداف الحرب الإسرائيلية على القطاع'.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين:"هناك مشاعر متزايدة بأن القانون الدولي يتم تطبيقه بشكل انتقائي. نحو 70% من البنى التحتية في القطاع غزة دمرت، والوضع في غزة مروع بالنسبة لعاملي الإغاثة المحترفين وحجم الدمار غير مسبوق، وأغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز عشرة بالمئة من مساحة القطاع كاملا، ونحو اربعمئة ألف شخص عالقون في شمال قطاع غزة".

لازاريني أكد ان نحو مئتي موظف من الانروا قتلو بشكل ممنهج في غزة وان طواقمها لم تتعرض لهذا العدد من الهجمات من قبل

وفي إشارة ضمنية لقطع الولايات المتحدة مساهماتها للأونروا، قال إن جميع الدول استأنفت مساهماتها المالية لدعم الوكالة، باستثناء دولة واحدة.

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