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المقاومة اللبنانية: صاروخ "نصر 1" أرض أرض بمدى 100 كيلومتر رأسه الحربي يزن 100 كيلوغرام وقطره 302 ملم

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

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