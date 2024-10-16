شاهد: الاحتلال يواصل عدوانه البربري على جنوب لبنان

العالم - لبنان

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً فجرا اليوم حيث استهدفت شارع الشورى في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعكس المشهد في الضاحية الجنوبية إجرام الإحتلال الصهيوني ووحشيّته التي لم تستثنِ حتى المدنيين والمنازل والمراكز التجارية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على ما ادعى أنها “وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله تم تخزينها داخل مستودع تحت الأرض في الضاحية الجنوبية”.

بدوره، يواصل حزب الله قصف المستوطنات الإسرائيلية وقواعد عسكرية ومجمعات صناعات عسكرية، ردًا على العدوان الإسرائيلي على لبنان ودفاعًا عن شعبه.

مجزرة جديدة.. سلسلة من الغارات على النبطية واستهداف مبنى البلدبة و5 شهداء وآخرين تحت الأنقاض

وفي السياق شن طيران الاحتلال الإسرائيلي حزاماً نارياً عنيفاً على مدينة النبطية اليوم الأربعاء، حيث نفذ اكثر من 10 غارات على معظم الاحياء فيها لاسيما الراهبات والمسلخ والسوق ومبنى البلدية.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيانًا أعلن فيه أن “الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أسفرت، في حصيلة أولية، عن استشهاد خمسة أشخاص”.

وذكر البيان أن “فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض في الموقع، في محاولة للعثور على ناجين أو ضحايا آخرين”.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى بلدية النبطية أثناء وجود رئيس البلدية وعدد من الأعضاء فيه، مما أسفر عن استشهاد رئيس البلدية أحمد كحيل.

وأفادت مصادر صحفية أنّ الطيران الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا عنيفًا على بلدة النبطية التحتا بأكثر من 7 غارات مستهدفًا خلية الازمة في بلدية النبطية حيث يتواجد فيه كحيل وعشرات الأشخاص والموظفين.

واعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان عن استشهاد “موظف عملاني من عديد مركز النبطية الاقليمي صباح اليوم جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية حيث كان يتواجد مع زملائه لتأدية واجبهم الوطني والانساني. إن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يتوجه من أهل الفقيد وأسرته في مركز النبطية وفي المديرية العامة للدفاع المدني، بأحر التعازي سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. كما يثني على ما يبذله عناصر الدفاع المدني من تضحيات جسيمة في ظل هذه الظروف المأسوية التي تمر بها البلاد ، وذلك التزاما منهم بهذه الرسالة الإنسانية والوطنية”.

وبدوره أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة وأربعين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على قانا الى 3 شهداء و54 جريحاً وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل

هذا واعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء عن حصيلة جديدة للضحايا جراء غارات اسرائيلية على بلدة قانا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، انه سجل “3 شهداء و54 جريحاً في حصيلة محدثة لغارات العدو الإسرائيلي على بلدة قانا الجنوبية أمس”.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قد أعلن في بيان مساء امس الثلاثاء، أن “الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي على بلدة قانا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثين آخرين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة”.

وخلفت الغارات الإسرائيلية العنيفة على بلدة قانا في جنوب لبنان دمارا كبيرا في المنازل السكنية حيث سويت اغلبها بالارض، فيما تتواصل لليوم عمليات البحث عن مفقودين.

وافادت معلومات صحافية بأنه لا تزال فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية تبحث بين الانقاض والردم عن مفقودين في بلدتي قانا والمجادل اللتين تعرضتا لغارات متتالية مساء امس وفجر اليوم.

ويعكس المشهد في بلدة قانا إجرام الإحتلال ووحشيّته التي لم تستثنِ حتى المدنيين والمنازل والمحال التجارية.