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المقاومة اللبنانية: صاروخ "نصر 1" يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي للعدو ومناعة منظومته عن التشويش وقد دخل الخدمة قبل 3 أيام

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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