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كتائب الأقصى: قصفنا تحشدات الاحتلال وآلياته في محور نتساريم بالصواريخ

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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