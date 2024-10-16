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حماس: قصف الاحتلال لمركز توزيع المساعدات بمخيم جباليا واستشهاد 40 مواطنا جريمة حرب تاتي في اطار الابادة الجماعية

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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