المقاومة نفذت 330 عملية مسلحة في الضفة خلال عام

العالم - فلسطين

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 330 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة في مخيمات الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 وحتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2024.

وأضاف المركز أنه إلى جانب عمليات إطلاق النار، صعّد المقاومون في الضفة من عمليات تفجير العبوات الناسفة، التي أثخنت بقوات الاحتلال وآلياته العسكرية.

وخلال الأسبوع الماضي، أسفرت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عن مقتل إسرائيليين اثنين وجرح نحو 30 آخرين.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي”114 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 04-10-2024 حتى 10-10-2024.

وأشار المركز إلى تنفيذ المقاومة 24 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، وعمليتي طعن.

وفجر المقاومون 13 عبوة ناسفة، ضمن تصديهم لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات عنيف مع قوات الاحتلال في 61 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات، وتصدي للمستوطنين في 5 مواقع.

وخرجت على مدار الأسبوع الماضي 6 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال، وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة منذ أكثر من عام.