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شهيدان و 9 جرحى بغارة للاحتلال على طريق بعلبك - رياق بلبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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