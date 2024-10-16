الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة لطيران الاحتلال على بلدة القوزح الحدودية جنوب لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :