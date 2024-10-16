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ارتفاع عدد الشهداء نتيجة قصف الاحتلال لبلدة اليمونة في بعلبك شرقي لبنان الى 2 والجرحى الى 15

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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