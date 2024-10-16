الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: نخوض اشتباكات مستمرة مع قوات العدو بمحيط بلدة القوزح من مسافة صفر وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :