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مندوب موزامبيق: استمرار القصف الاسرائيلي يؤدي الى سقوط مزيد من الضحايا وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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