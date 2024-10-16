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واشنطن تفرض حظرا على 3 أفراد و4 كيانات في لبنان بذريعة انتهاك الحظر واقامة علاقات مالية مع حزب الله

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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