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صفارات الانذار تدوي في بيت جان بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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