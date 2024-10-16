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مواصلا جولته الإقليمية..

عراقجي يغادر عمّان متوجها إلى القاهرة

عراقجي يغادر عمّان متوجها إلى القاهرة
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الممصرية القاهرة، ضمن جولته الإقليمية لبحث الاوضاع في المنطقة.

العالم - إيران

وغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الأردنية عمان متوجها إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن جولته الإقليمية لبحث الاوضاع في المنطقة وللتشاور مع المسؤولين المصريين حول عملية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإيقاف جرائم الكيان الصهيوني.

ووصل عباس عراقجي، صباح اليوم الى العاصمة الأردنية عمان قادما من مسقط، والتقى مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وزار وزير الخارجية الإيراني في الفترة الأخيرة لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان في إطار المشاورات الإقليمية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني وتبادل الآراء ووجهات النظر مع كبار المسؤولين في هذه الدول.

وهذه هي الوجهة السابعة في جولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الصهيونية على غزة ولبنان.

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