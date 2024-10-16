الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مرغليوت ومسكاف عام بإصبع الجليل

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :