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طيران الاحتلال ينسف مباني سكنية بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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