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طيران الاحتلال يشن غارة جديدة على الحي الشمالي في بلدة حولا جنوب لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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