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موقع عبري: 8 مروحيات عسكرية تصل مستشفى بحيفا وعلى متنها جنود مصابون

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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