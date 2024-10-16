الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: 9 مروحيات انقاذ هبطت بالمستشفيات خلال النصف الساعة الاخيرة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :