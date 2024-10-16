الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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كتائب الاقصى تعلن تنفيذ عملية استدراج لجيب عسكري واستهدافه بالرصاص وبعبوة ناسفة في مستوطنة شديموت محولا قبل يومين

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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