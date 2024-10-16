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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الضحايا الى 2367 شهيدا و11088 اصابة منذ بدء العدوان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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