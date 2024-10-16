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موقع "حدشوت حموت" العبري: اصابة 100 جندي اسرائيلي بتسمم غذائي

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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