الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اخلاء نحو 50 جنديا مصابا الى المستشفيات في حيفا

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :