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غارات لطيران الاحتلال على بلدتي فرون والغندورية في جنوب لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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