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مصادر لبنانية: 4 شهداء بغارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة حبوش بالنبطية

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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