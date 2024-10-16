الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: سحب عشرات الجنود من جبهة الشمال الى مستشفيات حيفا

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :