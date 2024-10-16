الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال ينسف مباني سكنية بمنطقة الاتصالات في حي الفالوجا شمالي القطاع

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :