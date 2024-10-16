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سلطات الاحتلال: 5 فرق اطفاء تعمل على اخماد حريق في شلومي اثر سقوط صواريخ من لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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