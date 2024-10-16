الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف روسي-سوري مشترك يستهدف الارهابيين في إدلب واللاذقية

قصف روسي-سوري مشترك يستهدف الارهابيين في إدلب واللاذقية
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

إستهدف سلاح الجو الروسي السوري المشترك مقرات ومواقع تابعة للمجموعات الارهابية المسلحة على محاور أرياف إدلب الجنوبي والغربي، واللاذقية الشمالي.

العالم - سوريا

وأوضحت مراسلة العالم بأن الغارات الروسية- السورية المشتركة استهدفت بأكثر من 18 غارة مقرات ومواقع تابعة لمسلحي ما يسمى بـ "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"الحزب التركستاني" على محاور أرياف إدلب الجنوبي والغربي، واللاذقية الشمالي.

وأضافت أن "وحدات الجيش السوري استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع و نقاط انتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في محيط بلدات الفطيرة والبارة و كنصفرة و حرش بينين بريف إدلب الجنوبي.

وقبل يومين، نفذ الطيران الحربي السوري - الروسي المشترك نفّذ سلسلة غارات جوية واسعة في ريفي إدلب واللاذقية.

وقالت مصادر إنّ الغارات السورية الروسية المشتركة استهدفت معسكرات لما يسمى بـ "هيئة تحرير الشام" في غابات الباسل غربي مدينة إدلب والتلال المحيطة ببلدة الشيخ بحر وكفر جالس.

وأضافت المصادر أنّ الغارات استهدفت مستودع آليات تحت الأرض قرب معمل الكونسروة في مدينة إدلب.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يعلن إسقاط 9 مسيّرات في ريفي اللاذقية وإدلب 

استخبارات روسيا: قاعدة التنف تحولت الى مركز الإرهاب