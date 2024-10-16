قصف روسي-سوري مشترك يستهدف الارهابيين في إدلب واللاذقية

العالم - سوريا

وأوضحت مراسلة العالم بأن الغارات الروسية- السورية المشتركة استهدفت بأكثر من 18 غارة مقرات ومواقع تابعة لمسلحي ما يسمى بـ "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"الحزب التركستاني" على محاور أرياف إدلب الجنوبي والغربي، واللاذقية الشمالي.

وأضافت أن "وحدات الجيش السوري استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع و نقاط انتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في محيط بلدات الفطيرة والبارة و كنصفرة و حرش بينين بريف إدلب الجنوبي.

وقبل يومين، نفذ الطيران الحربي السوري - الروسي المشترك نفّذ سلسلة غارات جوية واسعة في ريفي إدلب واللاذقية.

وقالت مصادر إنّ الغارات السورية الروسية المشتركة استهدفت معسكرات لما يسمى بـ "هيئة تحرير الشام" في غابات الباسل غربي مدينة إدلب والتلال المحيطة ببلدة الشيخ بحر وكفر جالس.

وأضافت المصادر أنّ الغارات استهدفت مستودع آليات تحت الأرض قرب معمل الكونسروة في مدينة إدلب.