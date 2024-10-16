أكبر شركة طيران أجنبية تلغي جميع رحلاتها الى كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن “شركة ويز إير اتصلت بأكثر من 100 ألف إسرائيلي ممن اشتروا التذاكر، وأبلغتهم بإلغاء الرحلات كافة”.

وتعدّ “ويز إير” أكبر شركة طيران أجنبية تعمل في الكيان الإسرائيلي، وبذلك تلغي نحو 200 رحلة جوية أسبوعياً إلى أكثر من 20 وجهة.

وفي السياق، أجّلت شركة الطيران البولندية “LOT” جميع رحلاتها حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية، أن شركة الطيران اليونانية “بلوبيرد إيرويز”، التي يملكها إسرائيليون جزئياً، وكانت قد أعلنت قرب استئناف رحلاتها، وجدت صعوبة في استئناف رحلاتها أيضاً.

وكانت العديد من شركات الطيران على مستوى العالم، أوقفت خدماتها إلى كيان الاحتلال، كما قامت بمراجعة جداول رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإسرائيلي، في محاولة لضمان سلامة الركاب، مع تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 376 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و344 وإصابة أكثر من 99 ألفا آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.