مراسل العالم: يوم عنيف في لبنان ولقاءات دبلوماسية وقيادية

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في لبنان الزميل حسين الفوعاني: اليوم كان عنيفا من حيث الغارات التي شنها سلاح الجو الصهيوني منذ صباح هذا اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتحديد في منطقة حارة حريك، واستهدف فيها مجمعات سكنية ومحلات تجارية، بالاضافة الى الغارات العنيفة التي شنها على مدينة النبطية استهدفت ايضا مبنى البلدية ومبنى اتحاد البلديات واسفرت عن 12 شهيدا حتى هذه اللحظة والاعداد في ازدياد.

واضاف مراسلنا: نفذ اليوم الطيران الحربي الاسرائيلي حزاما ناريا بكل ما للكلمة من معنى، على الجنوب وعلى البقاع وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي الضاحية شن الاحتلال 3 غارات في الصباح ساد بعدها هدوء حذر.

وتابع: وفي شمال لبنان تم اليوم تشييع شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة ايطو في اهدن شمال لبنان في قضاء زغرتا، فتم تشييع 23 شهيدا هم من بلدة عيترون الجنوبية والذين نزحوا من الموت، الا ان الموت أبا الا ان يطالهم، وتم تشييعهم في قضاء الكورة في شمال لبنان.

واردف مراسلنا قائلا: كما كان هناك تحليق لبعض الطائرات المسيرة بين الفينة والاخرى بالاضافة الى خرق جدار الصوت على دفعتين ظهر هذا اليوم، ولا ندري هل ستكون هي ليلة ساخنة ام باردة، لذلك نترك الامر للميدان ولما سيقرره العدو الصهيوني.

وقال مراسل العالم: في جنوب لبنان وبالتحديد عند مثلث القزح وعيتا الشعب وراميا المروحيات الاسرائيلية تستميت من اجل اجلاء القتلى والمصابين من الكمين الذي نفذه مجاهدو المقاومة الاسلامية ضد قوة صهيونية حاولت التسلل الى الداخل اللبناني.

واوضح: دبلوماسيا إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالسفير الفرنسي وجرى بحث آخر التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة لاسيما العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والذي يتوسع يوما بعد يوم، كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ايضا حط رحاله في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه الاوضاع الراهنة، جنبلاط اكد انه لابد من تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وبعد انتهاء هذه الحرب يتم الحديث عن حوار فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.