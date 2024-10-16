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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

جولة عراقجي الإقليمية والتحذير من المغامرات الإسرائيلية

جولة عراقجي الإقليمية والتحذير من المغامرات الإسرائيلية
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، دعوة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الى ممارسة المزيد من الضغوط على داعمي الكيان الصهيوني لوقف آلة القتل والحرب التابعة لهذا الكيان.

العالم - بانوراما

هذا بينما بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ملك الأردن عبدالله الثاني والمسؤولين الاردنيين في عمان الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان.

واكد عراقجي على ايقاف العدوان وقال إن السلام في المنطقة يتطلب وقف الجرائم الإسرائيلية.

ودعا عراقجي دول المنطقة الى اتخاذ إجراءات جماعية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.

من جهته قال وزير الدفاع الايراني العميد أمير نصير زاده ان نشر منظومة ثاد والتهديدات الاسرائيلية ليست شيئا جديدا وان الحديث عنها اليوم ياتي في اطار الحرب النفسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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