وزير الصناعة الإيراني يدعو نظيره الباكستاني لزيارة طهران

العالم - إيران

وفي ختام اجتماع القمة الـ 23 لقادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، أشار اتابك الى مباحثاته التي جرت اليوم مع وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان؛ وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بالوكالة محمد مهاجر، وايضا رضا اميري مقدم سفير ايران في اسلام اباد.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني محمد أتابك، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران وإسلام آباد، في سياق توسيع مجالات التعاون الثنائي؛ مشيرا أنه وجّه دعوة إلى وزير التجارة الباكستاني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتحدث وزير الصناعة الايراني حول تفاصيل هذا اللقاء، مؤكدا على ضرورة توظيف الطاقات الكامنة الواسعة لتوسيع التجارة بين البلدين.

وأضاف أنه أكد خلال المباحثات مع نظيره الباكستاني، على متابعة تنفيذ التوافقات الحاصلة بين طهران واسلام اباد، في المجالات التجارية والاقتصادية؛ حيث اتفق الجانبان على دراسة القضايا والتحديات في مسار التجارة المشتركة.

وتابع أتابك قائلا: وجهتُ في هذا اللقاء، دعوة لوزير التجارة الباكستاني ليقوم بزيارة رسمية الى ايران؛ على أن يتم وضع الاجراءات في إطار الاتفاق بين البلدين.