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6 شهداء جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال على بلدة طيردبا في لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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