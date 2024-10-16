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سرايا القدس تقصف "سديروت" و"نير عام" وغلاف غزة برشقة صاروخية

سرايا القدس تقصف
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

استهدفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها مساء الاربعاء، مستوطنتي "سديروت" و"نير عام" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

العالم - فلسطين

وظهر الاربعاء أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف عدة دبابات للاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا، شمال غزة، وفي رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: إنها استهدفت جرافة صهيونية عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة في محيط منتجع النورس شمال مدينة غزة بقذائف الهاون

بدورها أعلنت سريا القدس، أنها أوقعت خلال كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام ثلاث دبابات من نوع (ميركافاه) في كمين معد مسبقا بعبوات الشواظ والقذائف المضادة للدروع من نوع “تاندوم” و “RPG” في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بيان لاحق، أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من تفجير مبنى فُخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة النجدة فور تقدمها للمكان وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح غرب مدينة جباليا البلد شمال القطاع.

كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع “D9” في منطقة حي القصاصيب غرب مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

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