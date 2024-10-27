الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آخر التطورات.. الإحتلال يغتال3 صحفيين بمجزرة مدرسة الشاطيء

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في قطاع غزة، باستشهاد ثلاثة صحفيين بينهم صحفية، في مجزرة مدرسة أسماء التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

العالمخاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في شمال قطاع غزة حيث التغطية المتواصلة والمستمرة لكل الاحداث في شمال القطاع في اليوم الـ22 لحرب الإبادة والتجويع المفروضه على شمال قطاع غزة واستمرار العملية العسكرية في شمال القطاع.

ولفت مراسلنا إلى أن حصيلة هذا اليوم كان عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في الإستهدافات المختلفة، كان آخرها في مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ، الامر الذي أدى الى إرتقاء 9 شهداء وعدد كبير من الجرحى في ظل استمرار مجازر الإحتلال الاسرائيلي بحق النازحين وبحق أولئك الذين فروا من الموت من مخيم جباليا.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة:" في الشمال حتى اللحظة الف مواطن من مدة 22 يوم ما بين شهيد وما بين تحت الانقاض مفقود، وما وصل الى المستشفى، وموجودين بين ازقه الشوارع في الطرقات ، وقرابة 1000 مواطن استشهد في 22 يوم، ومدينه غزة ايضا ارتكبت مجازر حدثت اليوم لوحده تقريبا 21 شهيد في مدينة غزة في استهداف مدرسة اسماء، في استهداف في الشاطئ، استهداف في النفق اكثر من استهداف، كل يوم في قطاع غزة لنا استهدافات ويعني في الشمال الدم ينزف حتى هذه اللحظه في قطاع غزة ولم يتوقف ولا ننسى الجنوب ايضا".

ولفت مراسلنا إلى أنه اليوم اغتال الإحتلال الاسرائيلي ثلاثة من الصحفيين في مركز أسماء في مدرسة أسماء في مخيم الشاطيء ليرتفع بذلك العدد الى 180 صحفيا من الزملاء الاعلاميين والصحفيين ارتقوا واستشهدوا جراء استمرار حرب الاباده والتجويع على شمال قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

أكبر شركة طيران أجنبية تلغي جميع رحلاتها الى كيان الاحتلال

مراسل العالم: يوم عنيف في لبنان ولقاءات دبلوماسية وقيادية

شاهد.. تفاصيل عملية أسدود البطولية في العمق الاسرائيلي

حزب الله يوقع قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال باشتباكات من مسافة صفر