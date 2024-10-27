آخر التطورات.. الإحتلال يغتال3 صحفيين بمجزرة مدرسة الشاطيء

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في شمال قطاع غزة حيث التغطية المتواصلة والمستمرة لكل الاحداث في شمال القطاع في اليوم الـ22 لحرب الإبادة والتجويع المفروضه على شمال قطاع غزة واستمرار العملية العسكرية في شمال القطاع.

ولفت مراسلنا إلى أن حصيلة هذا اليوم كان عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في الإستهدافات المختلفة، كان آخرها في مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ، الامر الذي أدى الى إرتقاء 9 شهداء وعدد كبير من الجرحى في ظل استمرار مجازر الإحتلال الاسرائيلي بحق النازحين وبحق أولئك الذين فروا من الموت من مخيم جباليا.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة:" في الشمال حتى اللحظة الف مواطن من مدة 22 يوم ما بين شهيد وما بين تحت الانقاض مفقود، وما وصل الى المستشفى، وموجودين بين ازقه الشوارع في الطرقات ، وقرابة 1000 مواطن استشهد في 22 يوم، ومدينه غزة ايضا ارتكبت مجازر حدثت اليوم لوحده تقريبا 21 شهيد في مدينة غزة في استهداف مدرسة اسماء، في استهداف في الشاطئ، استهداف في النفق اكثر من استهداف، كل يوم في قطاع غزة لنا استهدافات ويعني في الشمال الدم ينزف حتى هذه اللحظه في قطاع غزة ولم يتوقف ولا ننسى الجنوب ايضا".

ولفت مراسلنا إلى أنه اليوم اغتال الإحتلال الاسرائيلي ثلاثة من الصحفيين في مركز أسماء في مدرسة أسماء في مخيم الشاطيء ليرتفع بذلك العدد الى 180 صحفيا من الزملاء الاعلاميين والصحفيين ارتقوا واستشهدوا جراء استمرار حرب الاباده والتجويع على شمال قطاع غزة.

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