رياض منصور: أي فلسطيني يبقى بالشمال يعتبره الاحتلال هدفا عسكريا

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وأضاف مندوب فلسطين بمجلس الأمن : "كل مكان يذهب إليه الفلسطينيون يعيشون فيه أسرى محاصرين من قبل الاحتلال، غير أن هجمات الاحتلال على أونروا جزء من وسائل الإبادة الجماعية المخطط لها مسبقا".



وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "الاحتلال أعلن حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة، والصمت والتقاعس ليسا بخيار أمام الانتهاكات لتي يمارسها الاحتلال فهل قرر مجلس الأمن أن يستسلم لذلك؟".



وأكمل مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "ما يحدث حاليا في شمال قطاع غزة مستوى جديد من الوحشية، ونحتاج إلى منطقة شرق أوسط يعيش فيه الجميع بسلام وأمان بما الدولة الفلسطينية"، مشددا: "لا بد أن تتوقف المجازر فورا وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في الشمال".