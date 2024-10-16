الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رياض منصور: أي فلسطيني يبقى بالشمال يعتبره الاحتلال هدفا عسكريا

رياض منصور: أي فلسطيني يبقى بالشمال يعتبره الاحتلال هدفا عسكريا
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، إن أي فلسطيني يبقى في الشمال سيعتبره الاحتلال هدفا عسكريا، لافتا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة ليست حربا وإنما إبادة جماعية.

العالم-فلسطين

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس الأمن : "كل مكان يذهب إليه الفلسطينيون يعيشون فيه أسرى محاصرين من قبل الاحتلال، غير أن هجمات الاحتلال على أونروا جزء من وسائل الإبادة الجماعية المخطط لها مسبقا".

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "الاحتلال أعلن حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة، والصمت والتقاعس ليسا بخيار أمام الانتهاكات لتي يمارسها الاحتلال فهل قرر مجلس الأمن أن يستسلم لذلك؟".

وأكمل مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "ما يحدث حاليا في شمال قطاع غزة مستوى جديد من الوحشية، ونحتاج إلى منطقة شرق أوسط يعيش فيه الجميع بسلام وأمان بما الدولة الفلسطينية"، مشددا: "لا بد أن تتوقف المجازر فورا وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في الشمال".

روابط ذات صلة

الإحتلال يرتكب 6 مجازر دموية مروّعة جديدة في قطاع غزة

دعاوى قضائية في لاهاي ضد 1000 جندي وضابط صهيوني