خلال 24 ساعة.. شاهد حصيلة قتلى الإحتلال بمعارك جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وبمرور اليوم السابع عشرعلى تلك العملية أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف وتدمير سبع عشرة دبابة من نوع ميركافاه على الحدود الفلسطينية اللبنانية أي بمعدّل دبابة كل يوم.



مجاهدو المقاومة واصلو ولساعات طويلة خوض اشتباكات ومواجهات بطولية مع ضباط وجنود الاحتلال في المناطق الحدودية صانعين تلك الأحداث الأمنية الصعبة.

وأعلنت أوساط الاحتلال عن مقتل خمسة من جنوده لواء جولاني في معارك جنوب لبنان يضافون الى سبعة قتلى آخرين تم الاعتراف بهم في الساعات الماضية.

وفيما أعلن إعلام الاحتلال عن إصابة سبعة عشر جنديا وضابطا في تلك المعارك وصفت جراح بعضهم بالحرجة والخطيرة أعلن مركز زيف الطبي في صفد وحده استقباله 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك عند الحدود الشمالية مع لبنان.

هذا فيما تحدث إعلام الاحتلال عن استقبال مستشفيات الشمال ما لايقل عن أربع وأربعين إصابة لجنود اسرائيليين خلال أربع وعشرين ساعة تقريبا.



المقاومة أعلنت عن استهدافها دبابتي ‏ميركافا في مرتفع اللبونة بالصواريخ الموجّهة ما أدى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح.



كما أعلنت عن استهدافها بصليات صاروخية تجمعات لجنود الاحتلال في بلدة بليدا وفي منطقة السدانة ومزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعًا رابعا بين كفركلا والعديس وتحقيقها إصابات مباشرة.



كذلك واصلت المقاومة استهداف تجمعات جنود الاحتلال خلف الحدود وقصفتهم بصليات صاروخية في مستوطنات مسكاف عام وافيفيم وراموت نفتالي وكفر فراديم القريبة من كرميئيل ونهاريا.



وفيما أخطرت سلطات الاحتلال من تبقى من مستوطنين في كريات شمونة بالإستعداد لإخلائهم إلى طبريا كشف إعلامه عن إعلان حالة تأهب في مستوطنات 'ديشون' و'افيفيم' و'المالكية' شمال فلسطين المحتلة خشية من عملية تسلل مقاومين من لبنان.

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