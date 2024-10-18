أستشهد مشتبكا ومواجها للإحتلال.. حماس تنعى قائدها السنوار

العالم – خاص بالعالم

القيادي في الحركة خليل الحية؛ أكد السير على درب رئيس المكتب السياسي لحماس القائد يحيى السنوار؛ في مقارعة الاحتلال حتى دحره.

وتوالت المواقف وردود الفعل على رحيل شهيد القدس؛ وأكدت كتائب القسام ان العدو واهم اذا كان يعتقد أنه باغتيال قادة المقاومة يمكن أن يخمد جذوة المقاومة أو يدفعها للتراجع

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي ان استشهاد السنوار سيزيد المقاومة في فلسطين والمنطقة قوة وصلابة وعزيمة

بدوره أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة؛ ان الشعب الفلسطيني و المقاومة سيبقون أمناء على خط المقاومة، وأوفياء لروح القائد الكبير يحيى السنوار وسيكملون مقاتلين على طريق القدس.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت ان مفجر معركة طوفان الأقصى يفتتح بشهادته بوابة مرحلة نصر جديدة.

كذلك أكدت قيادة حزب الله ان القائد الشهيد يحيى السنوار واجه المشروع الأمريكي والاحتلال الصهيوني وبذل دمه في سبيل ذلك؛ وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

كما أكدت حركة أنصار الله في اليمن دعمها للمقاومة الفلسطينية وباركت للشعب الفلسطيني والسنوار نيله وسام الشهادة.

بدوره نعى الأزهر الشريف شهداء المقاومة الفلسطينية الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، رافضا نعتهم بالإرهابيين؛ وانتقد صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الاسرائيلية ووصفه بصمت الموتى في القبور؛ وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المداد الذي كتب به



يذكر أن إعلام الاحتلال قال إن الجيش الإسرائيلي نقل جثمان الشهيد يحيى السنوار إلى مكان مجهول بعد فحصه في معهد أبو كبير.

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