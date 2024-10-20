شاهد نسبة التصويت في العملية الإنتخابية لبرلمان كردستان العراق

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وقال صبحي المندلاوي ناخب عراقي من كردستان:"المهم جدا اليوم أن ينبثق برلمان إقليم كردستان بعد هذا الفراغ حقيقة، ضروري أن يوجد في إقليم كردستان هناك سلطة تشريعية ورقابية.

و لأول مرة انطلقت انتخابات برلمان كردستان تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لعملية التصويت العام . حيث كان يحق لأكثر من مليونين و ستمائة الف ناخب، فيما يتنافس اكثر من الف مرشح على 100 مقعدا نيابي.

وقال مروان محمد مدير مكتب المفوضية العليا لانتخابات في اربيل:" عدد الناخبين بالنسبة لمحافظة أربيل 933187 ناخب، وعدد المحطات 2213 محطة، وعدد مراكز الإقتراع 498 مركزإقتراع لدينا.

عملية التصويت في الاقتراع سار بانسيابية وبشكل جيد واقبال المواطنين بشكل كثيف بلغ اكثر من ٧٠ بالمئة . العملية الانتخابية جرت تحت مراقبة دولية ومحلية دقيقة من قبل مجلس النواب العراقي مع وجود فرق مراقبة تتابع سير العملية.

وقال حبيب الحلاوي عضو مجلس النواب العراقي لجنة المراقبة:"حضرنا اليوم كلجنة قانونية برلمانية الى محافظة اربيل وحسب الأمر النيابي المكلفين به أتينا للرقابة والاشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية في إقليم كردستان.

وقال صباح كريم وهو ناخب عراقي:" اجواء الانتخابات جيدة والاقبال جيد كل الناس أتوا ووقفوا بالطابور نأمل أن يأتي الباقي".

وبحسب المراقبين فان الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني ، هما الاوفر حظ بمقاعد البرلمان ومن ثم الاحزاب الاسلامية و جيل الجديد وبعض الاحزاب الاخرى.

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