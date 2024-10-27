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آخر تفاصيل عملية الدهس قرب قاعدة غليلوت في"تل أبيب"

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

ستة قتلى وعشرات الاصابات حالات بعضهم وصفت بالحرجة والصعبة وذلك خلال عملية دهس نفذها فلسطيني من الداخل المحتل عام 48 في شمال تل أبيب وصفت بالصعبة المؤلمة.

العالم خاص بالعالم

عدد من القتلى والجرحى والغالبية هم جنود بجيش الاحتلال والموقع شمال تل أبيب غليلوت هذه المنطقة التي تضم عدد من مقرات امنية استخباراتية من ضمنها وحدة 8200 ومقر الموساد.

وقال مفيد غنام القيادي بحركة فتح بالقدس المحتلة:"هذه العملية عبارة عن عملية فردية تأتي نتيجة المجازر التي تحصل في فلسطين بشكل عام وهذه ردود فعل من قبل أشخاص هي عملية فردية، فالوضع الأمني هو وضع خطير منذ السابع من اكتوبر".

شاب فلسطيني من مدينة قلنسوة داخل الاراضي المحتلة عام 48 ينفذ عملية دهس بشاحنته مستهدفا حافلة للجنود ومحطة للحافلات واصابهم اصابة مباشرة وتم اطلاق النار علية من قبل مستوطن.

إغلاق كامل للمنطقة من قبل الشرطة وعشرات سيارات الاسعاف التي عملت على نقل الاصابات التي تجاوزت الخمسين اصابة من ضمنهم 10 في حالة حرجة جدا وفق الإسعاف الاسرائيلي.

وقوع هذه العملية يأتي ضمن سلسلة العمليات الفردية، وهذه العمليات لها تداعيات كبيرة وتشكل الهاجس الأكبر للقلق بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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