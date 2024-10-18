آخر تفاصيل عملية إطلاق نار على قوات إسرائيلية جنوب البحر الميت

العالم – خاص بالعالم

عملية اطلاق نار قرب البحر الميت نفذها شباب أردنيون استهدفت جنود الاحتلال قرب مستوطنة ايلوت.



مصادر كشفت أن منفذي العملية وهما عامر قواس وحسام ابو غزالة اقتربا من مكان تواجد جنود الاحتلال واطلقا النار عليهم حيث اصيب عدد منهم، احدهم أصابته حرجة، وذلك قبل ان يرتقيا برصاص جنود الاحتلال.



فيما قالت المصادر إن شخصا ثالثا كان مع الشهيدين ابو غزالة وقواس تمكن من الانسحاب من مكان العملية باتجاه الاراضي الاردنية.

القناة الثانية عشرة العبرية قالت إن جيش الاحتلال يحقق في احتمال أن يكون منفذو العملية ارتدوا زيا عسكريا أردنيا لخداع جنود الاحتلال.

فيما أشارت صحيفة يديعوت احرونوت إلى إمكانية وجود عملية تسلل أخرى من الأراضي الأردنية لتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال.



الشهيدان قواس وأبو غزالة سجلا شريط فيديو يدعوان فيه إلى تكثيف العمليات ضد الاحتلال نصرة لأهالي غزة، كما دعيا الشعب الأردني إلى الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.



حركة حماس أكدت أن عملية البحر الميت تطور مهم في معركة طوفان الأقصى، ورد طبيعي على جرائم الاحتلال. فيما شهدت شوارع الأردن تظاهرات داعمة للعملية وداعية إلى مواصلة العمليات ضد الاحتلال.

عملية البحر الميت تأتي بعد نحو شهر من عملية معبر الكرامة التي نفذها العسكري الأردني المتقاعد الشهيد ماهر الجازي في الثامن من أيلول سبتمبر الماضي، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود في جيش الاحتلال، ما يشير إلى تصاعد العمليات الأردنية التي تشكل كابوسا بالنسبة للاحتلال في حال ارتفاع وتيرتها وقوتها.

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