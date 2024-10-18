لهذا السبب.. السنوار شكّل باستشهاده أزمة لنتنياهو، وليس ضربة يتفاخر بها

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى ما قاله أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين أن السنوار لم يكن في نفق، ولم يكن بعكس كل قالته الإستخبارات الاسرائيلية، وعكس كل ما نشر منذ بداية هذه الحرب منذ السابع من اكتوبر وحتى اليوم، لم يكن في نفق ولم يكن محاطا بالأسرى الإسرائيليين كما حاولت حكومة بنيامين نتنياهو دائما الترويج، ولم يكن أصلا، كما يقولون "أنه غادر قطاع غزة".

ولفت مراسلنا إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي كما يقول احد المحللين تفاجأ بان الرجل موجود في الميدان ويشتبك بشكل مباشر مع الجيش الاسرائيلي.

ونوه مراسلنا إلى أن السؤال الأكبر هو الذي بدأ يطرح في كيان الاحتلال، حيث أنه مع صباح يوم الأحد المقبل سيكبر هذا السؤال، وسيتصادم مع ذوي الأسرى الاسرائيليين، والسؤال الاول هو، "لماذا فشلت كل عمليات الاستخبارات والمنظومة الإستخبارية بمعرفة أن الرجل لم يكن مختبئاً، وثانيا:" أين هم الأسرى الإسرائيليين الذين ظل نتنياهو وحكومة الحرب وقيادة الجيش الاسرائيلي تروّج أنهم يحتمي بهم يحيى السنوار، اذا كان السنوار قد استشهد هو ومرافقين له فقط، واستشهد في الميدان واستشهد في عملية اشتباك؟ إذا أين الأسرى الإسرائيليين، وكيف سيكون عمليا إغتيال يحيى السنوار، سيكون هو الحل لإنهاء أزمه قطاع غزة وأين هي الأهداف التي وضعها بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب، وعلى رأس هذه الأهداف هي إعادة الاسرى الاسرائيليين.

ولفت مراسلنا إلى أن بنيامين نتنياهو على مدار الأشهر الماضية الصغار بمصير الاسرى اليوم، لم يعد هذا الامر منطقيا، والآن سنجد أن الشارع الاسرائيلي سيبدأ بالتحرك أكثر فأكثر للسؤال.." أين الأسرى الإسرائيليين؟!، وبما أن السنوار لم يعد موجودا فوق الارض، إذا كيف سنعيد الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي فإن السنوار شكّل باستشهاده أزمة نتنياهو، وليس ضربة يستطيع أن يتفاخر بها.

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