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المقاومة اللبنانية تستهدف مربض مدفعية الاحتلال في دلتون بصلية صاروخية

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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